أحمد مصطفى يتعاون مع جورج دفوني في أغنية "دنيا تانية"

انتهى الفنان اللبناني جورج دفوني من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "دنيا تانية" والتي يتعاون خلالها مع الملحن أحمد مصطفى.

وقال أحمد مصطفى عن تعاونه مع جورج في تصريح لـ"البوابة نيوز": "سعيد كثيرا بالتعاون الثالث مع دفوني في أغنية "دنيا تانية" والتي كتبتها الشاعرة الغنائية منى عبد العزيز، وتولى التوزيع الموسيقي لها إسلام كيلاني، وهي تنتمي لنوعية الأغاني الاجتماعية ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة".

وتعاون أحمد مصطفى من قبل مع جورج دفوني من خلال تلحين أغنية "عيون مرسومة" كلمات خالد فرناس وتوزيع محمد طعيمة، وأغنية "شو خصن فينا" باللهجة اللبنانية من كلمات إيلي حنا.

يشار إلى أن أحمد مصطفى لحن لعدد من نجوم الغناء منهم أصالة، يارا، ميريام فارس، باسكال مشعلاني، ساندى، دومينيك حوراني، أبو الليف، رنا عتيق، فادى اندراوس، جو رعد، سارة عادل، وائل منير، نورهان ورينا الحلبي، ومصطفى حجاج.

وطرح من ألحان أحمد مصطفى مؤخرا أغنية "السهرة هتحلو" بصوت الفنانة اللبنانية يارا، وهي من كلمات رمضان محمد، توزيع محمود صبري.