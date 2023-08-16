نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر: نسبة إشغالات الفنادق بالغردقة 100%

قال بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن نسبة إشغالات الفنادق بالغردقة وصلت إلى 100%، مشيرا وهو إنجاز تاريخي فى مجال السياحة، موضحا ان وجود مدينة الغردقة على البحر الأحمر يجعلها تعمل فى جميع المواسم، مع توافر الامكانيات السياحية الجاذبة لديها.

وأشاد بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “مصر الاولي”، اليوم الأربعاء، بالإنجازات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة على الطرق، والتي ساعدت على سهولة التحرك من مكان إلى مكان بيسر، موضحا أن مطار الغردقة يستقبل حوالي 13 مليون سائح، ويكون على أعلي مستوي.

وتابع نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن مطار الغردقة أصبح عليه طلب كبير من شركات الطيران لكونه محطة أساسية للبرامج الخاصة بها، لافتا إلى أن الفنادق فى تطور مستمر، إلى جانب ثراء البحر الأحمر بالشعاب المرجانية والحياة البحرية، لافتا إلى أنه يتم إنشاء متحف تحت الماء للغطاسين له بعد بيئي وتخفيف الضغط على الشعب المرجانية لمشاهدتها.