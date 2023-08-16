تونس: تسجيل 17 وفاة و369 إصابة في حوادث مختلفة خلال 24 ساعة

أعلنت الحماية المدنية في تونس، تسجيل وحداتها خلال الــ 24 ساعة الماضية، 17 حالة وفاة و369 إصابة في حوادث مختلفة.

وأوضحت الحماية المدنية - في بيان اليوم الأربعاء – أن وحداتها قامت بـ455 تدخلا، بينها 67 تدخلا لإطفاء الحرائق، 108 تدخلا للنجدة والإسعاف بالطرقات، 249 تدخلا في غير حوادث المرور.

