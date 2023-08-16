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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تونس: تسجيل 17 وفاة و369 إصابة في حوادث مختلفة خلال 24 ساعة

تونس
تونس
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أعلنت الحماية المدنية في تونس، تسجيل وحداتها خلال الــ 24 ساعة الماضية، 17 حالة وفاة و369 إصابة في حوادث مختلفة.
وأوضحت الحماية المدنية - في بيان اليوم الأربعاء – أن وحداتها قامت بـ455 تدخلا، بينها 67 تدخلا لإطفاء الحرائق، 108 تدخلا للنجدة والإسعاف بالطرقات، 249 تدخلا في غير حوادث المرور.
 

تونس حالة وفاة