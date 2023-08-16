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الأربعاء 16 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"قومى المرأة" بسوهاج ينظم تدريب للقيادات الدينية لمواجهة العنف ضد السيدات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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ينظم فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج دورة تدريبية للقيادات الدينية "الأئمة والقساوسة" بعنوان "دمج القيادات الدينية لمواجهة العنف ضد المرأة" بمركز إعداد القادة لمدة 5 أيام.

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، مضيفة أن التدريب يشمل ورش عمل تهدف تعريف مدى التطور المعرفى للقيادات الدينية فى تناول القضايا التى تتعلق بالمرأة والفتاة منها ختان الإناث والزواج المبكر.

وأشارت وهبى، إلى أنه أيضا يتم تنفيذ لقاءات توعية تحمل مسمى "جلسات الدوار" ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة تناقش نفس الموضوع وأن التدريب والجلسات بمشاركة وإشراف الدكتورة منى حنا ونضال العسكرى والدكتورة إيمان سلامة مقررات مناوبات لفرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج وفوتينيه لبيب وحنان أحمد والدكتورة سحر هاشم عضوات فرع المجلس.

أعداد القادة الدكتورة سحر وهبى القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة العنف ضد المرأة المشروع القومي القيادات القضايا العسكري ألف