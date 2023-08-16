الدم بقى ميه.. مصرع مسن على يد نجل شقيقه بإحدى قرى الدقهلية

لقي مسن مصرعه بعزبة الملاحه التابعة لمركز شربين بالدقهلية على يد نجل شقيقه بعدما تعدى عليه بالضرب بفأس على رأسه خلال مشاجرة بينه وبين نجل المجنى.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين المركزي، بوصول شخص يدعى عبدالرازق عبد الواحد زيدان، 56 عامًا، مقيم بعزبة الملاحة التابعة للمركز، جثة هامدة ادعاء تعد من آخرين.

وبانتقال ضباط مباحث مركز شرطة شربين إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المتهم ويدعى أحمد ز.ع.ال ونجل المجنى عليه وتدخل المجنى عليه للدفاع عن نجله فقام الجانى بالتعدى على عمه بضربه بفأس على رأسه مما أدى إلى مصرعه .

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شربين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى كلفت ضباط مباحث المركز بسرعه ضبط المتهم وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان.