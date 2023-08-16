المفوضية الأوروبية تُسجل مبادرة جديدة للحفاظ على الثقافة والتراث الأوكرانيين

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تسجيل مبادرة جديدة في إطار مبادرات المواطنين الأوروبيين (ECI) تحت عنوان: "الحفاظ على الثقافة والتعليم واللغة والتقاليد الأوكرانية في دول الاتحاد الأوروبي وتطويرها".

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي - أن "منظمي المبادرة حثوا المفوضية على تكثيف أعمالها في دعم اندماج اللاجئين الأوكرانيين في دول الاتحاد الأوروبي. كما طالبوا المفوضية باقتراح تشريع جديد للحفاظ على الثقافة واللغة والتقاليد والتراث الأوكراني، بالإضافة إلى إنشاء هيكل لمراكز التكامل في عموم أوروبا".

وأضاف البيان أن "قرار تسجيل المبادرة يُعتبر ذا طبيعة قانونية ولا يخل بالاستنتاجات القانونية والسياسية النهائية للمفوضية بشأن مثل هذه المبادرة والإجراء الذي تنوي اتخاذه، إن وجد، في حال حصلت المبادرة على الدعم اللازم".

وتابع أنه "نظرًا لأن مبادرات المواطنين الأوروبيين تفي بالشروط الرسمية المنصوص عليها في التشريع ذي الصلة، فإن المفوضية تعتبر أن المبادرة الجديدة مقبولة قانونًا".

