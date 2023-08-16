سفير موسكو بتركيا: من الممكن الحديث عن استئناف "صفقة الحبوب"حال تم تنفيذ متطلبات روسيا

أعلن السفير الروسي لدى تركيا، أليكسي ييرخوف، أنه من الممكن الحديث عن استئناف "صفقة الحبوب "إذا تم تنفيذ متطلبات روسيا القانونية.

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الأربعاء عن حديث تيلفزيوني للسفير ييرخوف قوله:"نحن مستعدون دائما للحوار مع شركائنا الأتراك، بما في ذلك حول صفقة الحبوب".

وأضاف:" إذا تم استيفاء متطلباتنا القانونية، فسنكون قادرين على الحديث عن استئناف مبادرة البحر الأسود للحبوب".

وتابع:" قبل كل شيء نحن هنا نتحدث عن البلدان الأفريقية، التي هي من أولوياتنا الرئيسية، فنحن نزود أصدقائنا الأفارقة بالقمح والشعير والذرة ومنتجات الحبوب الأخرى، بما في ذلك من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن بلاده صدرت 11.5 مليون طن من الحبوب إلى إفريقيا في عام 2022 ونحو 10 ملايين طن في النصف الأول من هذا العام بالرغم من جميع العقوبات الأحادية غير القانونية المفروضة على الصادرات الزراعية الروسية.

