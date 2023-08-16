في الذكرى الثانية للتوالي حركة طالبان الحكم.. أفغانستان على حافة الهاوية

في صباح يوم 15 أغسطس 2021 استيقظ العالم علي خبر استيلاء طالبان على القصر الرئاسي في كابول وهروب الرئيس أشرف غني خارج البلاد، وكان ذلك بداية سيطرة الحركة على الحكم في أفغانستان، عادت حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان بعد عشرين عامًا من الإطاحة بها من قبل القوات الأمريكية في ظل حكمهم القاسي، قاموا بقمع حقوق المرأة وإهمال الخدمات الأساسية.

وتوالت الأحداث داخل البلاد، بدءا من عمليات الإجلاء، وما تبعها من توترات إلى جانب التفجير الانتحاري أمام المطار، ثم إخماد الحركة تمرد المقاومة بوادي بانشير، وغيرها من المحطات الساخنة.

فرضت طالبان تفسيرًا متشددًا للشريعة الإسلامية على الرغم من التعهدات باحترام حقوق المرأة والأقليات الدينية والعرقية، وفي ظل حكم طالبان ، تعثر الاقتصاد الأفغاني وارتفع معدل سوء التغذية، وفُقدت مئات الآلاف من الوظائف وتم منع معظم النساء من العمل

ماذا تعني عودة طالبان إلى السلطة بالنسبة لحقوق المرأة والأفغان الآخرين؟

تهدد حركة طالبان الحقوق المدنية والسياسية للأفغان المنصوص عليها في الدستور الذي أنشأته الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة منذ استعادة السيطرة ، اتخذت طالبان إجراءات تذكرنا بحكمها الوحشي في أواخر التسعينيات

وثقت العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، لقد أرهبت حركة طالبان الصحفيين وقيّدت حريات الصحافة، مما أدى إلى إغلاق أكثر من مائتي مؤسسة إخبارية.

قامت حكومتها بقمع المظاهرات بعنف ، وتم رصد المتظاهرين والنشطاء وإخفائهم قسراً كما أعادوا إنشاء وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي بموجب قانونها السابق فرضت حظرًا على السلوك الذي يعتبر غير إسلامي في نوفمبر 2022 ، أمروا القضاة بفرض تفسيرهم للشريعة. في الأسابيع التالية ، استأنفت السلطات عمليات الجلد والإعدام العلنية.

لقد رأت المرأة أن حقوقها تم طمسها، حيث منعت طالبان معظم الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية، ومنعت جميع النساء من الحضور والتعليم في الجامعات، وفي ديسمبر 2022 منعت النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أن تقييد توظيف النساء قد يكلف ما يصل إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان.

وقد تم اعتقال عدد كبير من النساء، لعدم تنفيذ أومر طالبان مثل القواعد التي تطالب النساء بالظهور في الأماكن العامة فقط برفقة مرافقة رجل وتغطية أجسادهن بالكامل كما زادت معدلات زواج الأطفال وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

كما أدى استيلاء طالبان على السلطة إلى القضاء على المكاسب التي تحققت في مستويات معيشة الأفغان التي تحققت على مدى عقدين بعد الغزو الأمريكي.

في تقرير صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أكتوبر 2022 ، أشار الي إن جميع الأفغان تقريبًا يعيشون في فقر، حيث تقلص الاقتصاد بنسبة تصل إلى 30 في المائة منذ سيطرة حركة طالبان علي الحكم، وفقد ما يقدر بسبعمائة ألف وظيفة.

يعاني أكثر من 90 بالمائة من السكان من انعدام الأمن الغذائي، وقد تفاقمت الأزمة بسبب توقف المساعدات من قبل بعض الدول والمنظمات الدولية، والتي كانت شريان الحياة للاقتصاد وقطاع الصحة العامة في افغانستان.

الموقف الدولي من حركة طالبان؟

أطاحت القوات الأمريكية بطالبان بعد أن غزت أفغانستان عقب احدث 11ستمبر 2001

العقوبات الدولية

فرض مجلس الأمن الدولي لأول مرة عقوبات على النظام لإيوائه القاعدة في عام 1999 ووسع العقوبات بعد 11 سبتمبر إنهم يستهدفون الأصول المالية لقادة طالبان ويمنعونهم من السفر كما فرض مجلس الأمن حظر أسلحة على طالبان.

فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية من الوصول إلى أصول بمليارات الدولارات منذ سيطرة طالبان.

أغلقت العديد من الدول الغربية العلاقات، بما في ذلك الولايات المتحدة ، مكاتبها الدبلوماسية في أفغانستان بعد تولي طالبان زمام الأمور. لقد رفضوا الاعتراف بحكومة طالبان ، التي تطلق على البلاد اسم إمارة أفغانستان الإسلامية ، وإقامة علاقات دبلوماسية معها. (اعتمدت حفنة من الدول ، بما في ذلك الصين وروسيا ، دبلوماسيين مختارين من طالبان) بالإضافة إلى ذلك ، أجلت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أجل غير مسمى التصويت على من يمكنه تمثيل أفغانستان في الأمم المتحدة.

هل يمكن أن تصبح أفغانستان مرة أخرى ملاذا آمنا للإرهابيين؟

ولا يزال المراقبون قلقون من أن تدعم طالبان المنظمات الإرهابية ، وخاصة القاعدة ، مما يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي. غزت الولايات المتحدة أفغانستان بعد أن رفضت تسليم أسامة بن لادن ، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر. في ظل حكم طالبان ، يمكن أن تصبح أفغانستان ملاذًا آمنًا للإرهابيين القادرين على شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها ، كما يقول الخبراء ، على الرغم من تصريحات طالبان بأن "أراضي أفغانستان لن تُستخدم ضد أمن أي دولة أخرى".

في تقريره الصادر في أبريل 2022 ، قال فريق الأمم المتحدة الذي يراقب حركة طالبان إن الجماعة "لا تزال قريبة" من القاعدة وأن "القاعدة لديها ملاذ آمن تحت حكم طالبان وزيادة حرية التصرف" وفي أغسطس ، قتلت غارة أمريكية بطائرة بدون طيار زعيم القاعدة أيمن الظواهري في كابول.

وأشارت التقارير إلى أن الظواهري كان يعيش في منزل أحد مساعديه لطالبان ، ويعتقد أن قادة آخرين للقاعدة موجودون في البلاد.

و ذكر تقرير الأمم المتحدة أن القاعدة تستخدم على الأرجح أفغانستان كـ "بيئة صديقة" للتجنيد والتدريب وجمع الأموال، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تشن هجومًا دوليًا قبل عام 2023 على أقرب تقدير. بعد مقتل الظواهري بالإضافة إلى ذلك ، تصاعد العنف على طول الحدود الأفغانية مع باكستان ، التي دعمت حركة طالبان تاريخياً (يُعتقد أن باكستان قدمت دعمًا ماليًا ولوجستيًا لطالبان خلال الحرب الأمريكية ، على الرغم من أن إسلام أباد تنفي ذلك).

شجعت عودة طالبان إلى السلطة حركة طالبان ، وهي جماعة مسلحة يشار إليها أحيانًا باسم طالبان الباكستانية. في أواخر عام 2022 ، أنهت الجماعة وقف إطلاق النار مع الحكومة الباكستانية وشنت هجمات في جميع أنحاء البلاد. واتهم مسؤولون باكستانيون حركة طالبان الأفغانية بتوفير ملاذ آمن للمسلحين في أفغانستان

ما هو الوضع المالي لطالبان؟

راجعت التجارة الخارجية مع أفغانستان منذ الاستيلاء عليها على الرغم من انخفاض الواردات ، إلا أن معظم إيرادات البلاد في عام 2022 جاءت من الضرائب عند المعابر الحدودية بالإضافة إلى ذلك، فقد زادت صادرات الفحم إلى باكستان.

الميزانية المقترحة من حكومة طالبان للسنة المالية 2022 كانت 2.6 مليار دولار. (كانت ميزانية الحكومة السابقة حوالي 6 مليارات دولار في عام 2021).

قبل الاستيلاء على السلطة ، كانت طالبان تجني إيرادات في المقام الأول من خلال الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك زراعة خشخاش الأفيون ، وتهريب المخدرات ، وابتزاز الشركات المحلية ، والاختطاف ، وفقًا لمجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة. في عام 2021 ، استحوذت أفغانستان على 86 بالمائة من إنتاج الأفيون غير المشروع في العالم وفي أبريل 2022 ، حظرت طالبان زراعة الخشخاش

هل هناك مجموعات تهدد سلطة طالبان؟

برز تنظيم داعش في خراسان ، الذي يضم ما يصل إلى أربعة آلاف عضو في أفغانستان ، كتهديد عسكري رئيسي لطالبان. واصلت الجماعة الإرهابية شن هجماتها ، لا سيما ضد الأقليات مثل الهزارة ، حتى في الوقت الذي تعمل فيه طالبان على القضاء عليها.

ويقول محللون إن هجمات الجماعة على سفارات الصين وباكستان وروسيا في كابول أواخر عام 2022 قد تعيق استثمارات الدول في أفغانستان. وسط انسحاب القوات الأمريكية ، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان مسؤوليته عن هجوم بالقرب من مطار كابول أسفر عن مقتل 13 من أفراد الخدمة الأمريكية وما لا يقل عن 170 مدنيا أفغانيا، وفقًا لفريق المراقبة التابع للأمم المتحدة.

من جانبه قال هشام النجار،باحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن التجربة اثبتت ان الولايات المتحدة تعجلت الانسحاب وقدمت مصالح أخرى على المصلحة الحقيقية للشعب الأفغاني وللمنطقة وللعالم بأسره، كما أثبتت أنه لا وثوق بوعود جماعات متطرفة فكل ما وعدت به طالبان انقلبت عليه وتنكرت له بعد أن ضمنت السيطرة على مقاليد السلطة، وبدلا من تحجيم التطرف والارهاب زاد وانتشر وشكل خطورة على المستوى العالمي مجددا بسبب استفحال خطر تنظيم داعش ولاية خراسان، فضلا عن تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والمعاناة التي تلاقيها المرأة ومنعها من العمل والتعليم.

قال مصطفي زهران، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن طالبان تمارس نفس الادوات والعمليات السابقة في فترة حكمها الاول، ولم تختلف طالبان في هذه المسألة لأن ذلك يعود إلي المسألة الفقهية المنبثقة من التراث القديم، ولم تقدم طالبان أيه تطورات في هذه المسألة، وهذا يتضح بشكل أساسي في التعامل مع المرأة والمشهد السياسي والأحزاب وفكرة الديمقراطية هذه المسائل أساس البنية العقلية لطالبان.

وأضاف زهران في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى إثارة المزيد من الاضطرابات داخل أفغانستان.

في السياق نفسه؛ قال مصطفي أمين، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن حركة طالبان حركة متشددة تتبني أفكارا متطرفة ونهجا حادا في الدين، وبالتالي أن تعود إلي تطبيق الحدود في الأحكام الإسلامية المتشددة أمر طبيعي، حيث إن الحركة ضربت عرض الحائط بكل القيم الإنسانية وأحكام القانون والليبرالية الغربية، وتمارس نفس التشدد والتطرف، حيث إن حركة طالبان ستستمر في هذا النهج المتشدد ضد الشعب الافغانية كله وليس النساء فقط ما دامت تسيطر علي الحكم في أفغانستان.

وأضاف أمين في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن حركة طالبان أرجعت أفغانستان إلي العصور الحجرية بما تفعله، وأيضا أرجعت الأوضاع الاقتصادية إلي مستوي سيء جدا والوضع السياسي أصبح سيئا للغاية والعلاقات الخارجية متوقفة تماما مع طالبان وكل هذه الأمور متوقعة من قبل حركة متشددة تسيطر علي الحكم.

وأشار، إلي أن الوعود السابقة التي قطعتها طالبان علي نفسها كانت مجرد أكاذيب للوصول للحكم والاستفادة من المجتمع الدولي للوصول إلي أموال أفغانستان في الخارج، والعمل علي صنع علاقات مع الدول المجاورة والغربية ولم يتقبل العالم كله سياسية طالبان وحتي الآن لم تعترف أي دولة بحركة طالبان كدولة شرعية في أفغانستان.

بينما يرى عمرو عبدالمنعم، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن التجربة أثبتت أن طالبان لم تتغير، خاصة فيما يتعلق بقناعات قادتها وعناصرها حيال حقوق المرأة، ولم تكن بعض التصريحات التي أطلقها بعض قادتها في السابق أثناء المفاوضات وقبل الاستيلاء الأخير على السلطة، إلا من قبيل الخداع اللفظي.

وقال "عبد المنعم": الحركة بمجرد أن بسطت هيمنتها وعادت لكرسي السلطة بعد الانسحاب الأمريكي، وعادت لسيرتها الأولى في التعامل مع المرأة فألغت الوزارة الخاصة بها واستبدلتها بوزارة للأمر بالمعروف وفرض التعاليم المتشددة وفق تفسيرات الحركة، وطردت غالبية النساء العاملات من وظائفهن ومنعت المرأة من التمثيل السياسي، كما حرمت الطالبات في المرحلة الثانوية والجامعية من التعليم، فضلًا عن القمع الذي تمارسه ضد النساء في الشارع وضد أي صوت نسائي يطالب بالحقوق المشروعة للمرأة الأفغانية.

وأوضح، أن ما جرى له العديد من الأسباب، منها ما هو خاص بطبيعة التدخل الأمريكي وطريقة الانسحاب والتخلي عن الشعب الأفغاني بعد أن تحصل على البعض من حريته وحقوقه خلال العقدين الماضيين، ومنها ما هو متعلق بطبيعة تكوين طالبان ونفوذ الأجنحة الأكثر تشددًا داخلها، ومنها ما هو متعلق باستخدام ورقة حقوق المرأة الأفغانية أو للخداع أثناء المفاوضات وقبلها، وثانيا للضغط والابتزاز للحصول على معونات ومكاسب سياسية وفي المجمل ليس هناك دافع مؤسس على قناعة فكرية لدى طالبان لتعطي المرأة حقوقها المشروعة.