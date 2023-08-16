استمرار فعاليات المشروع القومي لمراكز تدريب اللياقة البدنية تحت شعار "النسور" بالدقهلية

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية "الادارة العامة للرياضة" بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، فعاليات التدريبات بالمشروع القومي لمراكز تدريب اللياقة البدنية تحت شعار "النسور"، بالصالة المغطاة بإستاد المنصورة الرياضي.

تنفذ فعاليات المشروع القومي لمراكز تدريب اللياقة البدنية تحت شعار "النسور"، وذلك إعتبارا من ديسمبر 2022 حتي اللقاء الختامى والذى سيتم خلال الفترة المقبلة، ‏للفئة العمرية من مواليد عام (2008 - 2009) (30) ذكور، و(20) اناث، ويستمر التدريب حتي اللقاء الختامي على مستوى مراكز تدريب اللياقة البدنية بمديريات الشباب والرياضة.

تتضمن التدريبات للشباب والفتيات المشاركين فى تدريب اللياقة البدنية بالدقهلية تحت شعار "النسور" عروض فى اللياقة البدنية، بالإضافة إلى عروض رياضية، بهدف رفع اللياقة البدنية والتدريب والتمرين على العروض الرياضية، ويتم التدريب بالمركز علي مدار ثلاثة أيام في الأسبوع، بالصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي.

يأتى تنفيذ مشروع النسور برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، والكابتن شيماء الحسيني إدارى المشروع، والدكتور محمد الطنايحى مدرب المشروع.

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