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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

غدا.. "استدعاء ولي أمر" يستأنف ليالي عرضه بمسرح الهناجر

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يستأنف العرض المسرحي "استدعاء ولي أمر " ليالي عرضه، في الثامنة والنصف مساء غد الخميس، الموافق 17 أغسطس الجاري، بمسرح مركز الهناجر للفنون بقيادة الفنان شادي سرور، ومن المقرر أن تستمر المسرحية لمدة ١٣ ليلة عرض.

تدور أحداث العرض حول "يحيى" الذي يفاجئ بطلب استدعاء ولي أمره في المدرسة، ليبدأ في البحث عن أبيه قبل أن يكتشف الجريمة التي ارتكبها، فتتوالي الأحداث.

يشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم الشباب من طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية، ومسرح جامعة عين شمس، وهم: مصطفى رأفت، ومصطفى سعيد، ونانسي نبيل، وبتول عماد، ولمياء الخولي، وأدهم هاني، وميسرة ناصر، ومونيكا هاني، وعمر عادل، ولؤي سامي، من تأليف محمد السوري ، وإخراج زياد هاني كمال.  

استدعاء ولي أمر مركز الهناجر للفنون المدرسة المعهد العالي للفنون المسرحية جامعة عين شمس زياد هاني كمال