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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

تزامنًا مع اقتراب موسم المدارس.. تعرف على الحقيبة المناسبة لسن طفلك| فيديو

نصائح هامة عند شراء
نصائح هامة عند شراء الحقيبة المدرسية
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يستعد أولياء الأمور خلال هذه الفترة من العام في شراء المستلزمات المدرسية والحقائب لأبنائهم استعداداً للموسم الدراسى الجديد، وتقدم “البوابة نيوز” عدة نصائح يجب الاخذ بها في الاعتبار عند شراء الحقيبة المدرسية للطفل بحيث أن تكون مريحة له ومناسبة لعمره.

مرحلة رياض الأطفال 

يجب ألا تتجاوز أبعاد الحقيبة 27*15 سم

السنوات الأولى للمرحلة الإبتدائية
يجب ألا تتجاوز أبعاد الحقيبة 30*17 سم

السنوات الأخيرة للمرحلة الإبتدائية
يجب ألا تتجاوز ابعاد الحقيبة 35*20 سم

المرحلة الإعدادية
يجب ألا تتجاوز أبعاد الحقيبة 38*23 سم

المرحلة الثانوية 
يجب ألا تتجاوز أبعاد الحقيبة 43*24 سم

كما يجب أن تكون الحقيبة بها أكثر من جيب لتحقيق التوازن، وأن تكون الأحزمة عريضة ومحشوة الأكتاف، والاهتمام بجودة الحقيبة عند شرائها من حيث المتانة وجودة التصميم، كما أنه من المفضل أن تحتوى على خطاف في الأعلى لتعليقها وجيوب جانبية لزجاجات المياه.

 

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