جلسات مغلقة بالحوار الوطني بشأن الدين العام والإصلاح المالي تمهيدا لرفع التوصيات للرئيس

عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، جلسة متخصـصـة مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتـدريـب، تحـت عنوان "الموازنة العـامـة والـدين العـام" تتبع لجنـة الـديـن العـام وعجز الموازنـة والإصلاح المالي لصياغة المقترحات والتوصيات الخـاصـة بهـا، والـمـدرجـة على قـائمـة المحورالاقتصـادي، وهي التي تم طرحهـا بـالجلسـات النقاشية العامة، وذلك بمشاركة ذوي الخبرة والمتخصـصـين والمعنيين،

وناقشت الجلسة عدة مقترحات مختلفة وذلك في الإطار التنفيذي والتشـريعي، إذ تناولت الجلسـة موضـوعات شمولية الموازنة والإصلاح المالي، ترشيد الإنفاق العام، تعزيز الإيرادات العامة، إدارة الدين العام، فضلًا عن دمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسـمي، وتشجيع القطاع الخاص، كما تم إضـافة موضوع حوكمة الموازنة العامة للدولة.

وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول سبل إدارة الدين، وذلك لصـياغتها لتصـبح قابلة للتنفيذ، تمهيدا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية.

