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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر الأوروبي.. تشكيل دفاعي متوقع لإشبيلية أمام السيتي

إشبيلية
إشبيلية
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، ونظيره إشبيلية الإسبانى، وذلك على ملعب "كارايسكاكيس"، في نهائى كأس السوبر الأوروبى.

ويدخل فريق إشبيلية اللقاء بصفته بطل الدورى الأوروبى فى نسخته الأخيرة، بينما يدخل مانشستر سيتى اللقاء بصفته بطل دورى أبطال أوروبا فى الموسم المنقضى.
ومن المتوقع أن يدخل فريق إشبيلية اللقاء بتشكيلة جاءت كالتالى:
حراسة المرمى: بونو. 
خط الدفاع: أكونيا - جوديل - بادي - نافاس.
خط الوسط: فرناندو - راكيتيتش - لاميلا - سوسو.
خط الهجوم: أوكامبوس - النصيري.

كأس السوبر الأوروبى مانشستر سيتى إشبيلية