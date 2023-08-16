الإمارات تقدم الدعم الإغاثي للاجئين السودانيين والمجتمع المحلي في تشاد

قال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية الإماراتى سلطان الشامسي، اليوم الأربعاء، إن مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية قد بدأ مهامه في العمل الميداني والقيام بالزيارات للمجتمعات المحلية المضيفة للأشقاء السودانيين اللاجئين على الحدود التشادية.

وأضاف أن المكتب الذي تم افتتاحه مؤخرًا في مدينة أمدجراس في جمهورية تشاد يعمل على توزيع الإمدادات الغذائية الضرورية وكذلك الحصر الميداني للاحتياجات الأساسية بما يساهم في تحديد نوعية الدعم المطلوب لخدمة تلك المناطق وأنسب السبل لتوزيعها وضمان وصولها لمحتاجيها خاصة للفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

يذكر أن الفريق الإنسانى الإماراتى يضم مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في تشاد، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.وقد قام الفريق بزيارات ميدانية لمنطقتي (أرسو ا وأرسو 2) وتوزيع السلال الغذائية على الأهالي في المنطقتين، والتي اشتملت على السلع الغذائية الضرورية.

