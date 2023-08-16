حملات لضبط الإشغالات ورفع 83 طنا من المخلفات في دشنا

قامت الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، بمركز دشنا، شمالي قنا، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات، بهدف خلق سيولة مرورية للمواطنين.

وقال حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لأبومناع غرب، إنه بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعبداللاه خبير، رئيس مركز دشنا، تم عمل حملة موسعة على المقاهي والمحال التجارية والباعة الجائلين ومتابعة المخالفين لرصدهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مخالف.

وتابع رئيس القرية، أنه تم ترفع قرابة 83 طنًا من المخلفات المتراكمة في الشوارع، ورفع كافة حالات الاشغالات للمحلات والمقاهي والباعة الجائلين الذين يشغلون الطريق العام.

وأكد جيلاني، استمرار الحملات لعودة الانضباط للشارع والطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة للمواطن، مشددًا على عدم عودة الاشغالات مره أخرى، والمحافظة على الشكل الحضاري والمظهر العام لمدخل القرية.