السوبر الأوروبي.. هالاند يقود التشكيل المتوقع للسيتى أمام إشبيلية

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، ونظيره إشبيلية الإسبانى، وذلك على ملعب "كارايسكاكيس"، نهائى كأس السوبر الأوروبى.

ويدخل مانشستر سيتى اللقاء بصفته بطل دورى أبطال أوروبا فى الموسم المنقضى، بينما يدخل فريق إشبيلية اللقاء بصفته بطل الدورى الأوروبى فى نسخته الأخيرة.

ومن المتوقع أن يدخل فريق مامشستر سيتى اللقاء بتشكيلة جاءت كالتالى:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أكي - جفارديول - أكانجي - لويس.

خط الوسط: رودري - كوفاسيتش - فودين - جريليش .

خط الهجوم: ألفاريز - هالاند.

