الزمالك يتوصل لاتفاق مع أسوريو بشأن مستحقاته المتأخرة

توصل مجلس إدارة نادي الزمالك، لاتفاق مع الكولمبي خوان كارلوس أسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، بشأن مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي، في ظل حرص مجلس الأبيض على استمرار المدرب علىرأس القيادة الفني للفريق في الموسم الجديد.

وعقد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الإدارة جلسة مع المدرب الكولمبي، في حضور عبدالواحد السيد، مدير الكرة، وحصل أسوريو، على راتب شهرين، واتفق مع إدارة الأبيض على جدولة الشهر الثالث.

وقدم مجلس الزمالك وعدًا إلى المدير الفني، بحل أزمة القيد، وضم احتياجاته الفنية خلال فترة الانتقالات الضيفية الجارية.

ويعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات المهاجم بينجامين أتشيمبونج البالغة ٢٧٠ ألف دولار للاعب، ومليون و٤٠٠ ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ودخلت إدارة الأبيض في مفاوضات مع النادي البرتغالي لدفع جزء من المبلغ وجدولة الجزء الآخر.