ضبط ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة دون ترخيص بالقليوبية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على عاطل لاشتراكه مع آخر بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة بدون ترخيص بمركز طوخ في محافظة القليوبية،

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث وسرعة ضبط المتهم الثاني وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة ومباحث مركز طوخ قد وردت بقيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة القليوبية بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بمسكن أحدهما.

أخطر اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية وبحوزته 25 فرد خرطوش، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار بالإشتراك مع المتهم الثانى فيما جري استهداف محل إقامة المتهم الثاني، وتبين عدم تواجده وبالتفتيش في حضور شقيقه عثر على عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وعدد من الأجزاء والقطع والأدوات المستخدمة فى تعديل وإصلاح الأسلحة النارية و 3 قطع أسلحة بيضاء وأقر الآخير بأن المضبوطات تخص شقيقه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.