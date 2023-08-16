رئيس باراجواي الجديد يشدد على متانة العلاقات مع تايوان

أكد رئيس باراجواي الجديد سانتياجو بينا على متانة العلاقات التي تجمع بين بلاده وتايوان، وذلك خلال مراسم أدائه اليمين الدستورية كرئيس للبلاد.

وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" أن بينا أدى اليمين خارج القصر الحكومي في العاصمة أسونسيون الليلة الماضية في حفل حضره العديد من قادة المنطقة، ونائب رئيسة تايوان وليام لاي.

وقال بينا: "سنبني تحالفات برؤية جيوستراتيجية، ونسعى إلى اتفاقيات أفقية"، مشيرا إلى أن علاقة بلاده مع تايوان هي مثال على ذلك، وعلى روح باراجواي الودية والتعاونية مع "الدول التي نشعر بها ليس فقط كحلفاء، ولكن أيضا مثل الإخوة"، على حد تعبيره.

وعندما زار بينا تايوان في يوليو المقبل، قال للرئيسة تساي إنج ون إن بلاده "ستقف إلى جانب شعب تايوان" خلال فترة ولايته التي تستمر خمس سنوات.

وباراجواي هي الدولة الوحيدة في أمريكا الجنوبية، وواحدة من مجموعة متضائلة من 12 حكومة حول العالم، لديها علاقات دبلوماسية مع تايوان.

