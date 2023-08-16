الغردقة تستضيف مهرجان سينما الشباب

يجرى العمل داخل أروقة مهرجان الغردقة لسينما الشباب على قدم وساق مع اقتراب موعد انطلاق دورته الأولى كأول مهرجان نوعى لسينما الشباب فى الشرق الأوسط وذلك خلال الفترة من 21 وحتى 27 سبتمبر 2023.

ووقع اختيار إدارة المهرجان على فندق صن رايز جاردن بيتش ليكون مقرا للمهرجان حيث من المقرر أن تستقبل منطقة المارينا بالفندق حفلى الافتتاح والختام.

وقع عقد الرعاية والمشاركة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسى رئيس المهرجان وأحمد فؤاد المدير الإقليمى للمبيعات والتسويق لمجموعة صن رايز للمنتجعات والفنادق العائمة بحضور قدرى الحجار مدير المهرجان وماريو لويس مدير إداره المبيعات لمجموعة صن رايز ورانيا عاطف مدير قطاع التسويق لمجموعة صن رايز للمنتجعات والفنادق العائمة ومدار للتطوير العقارى.

وقال الكاتب والسينارست محمد الباسوسى إن اختيار منتجع صن رايز جاردن بيتش جاء بعد معاينة على الطبيعة لعدد كبير من الفنادق والمنتجعات السياحية ووجد مع فريق العمل أن صن رايز هو انسب مكان يقام عليه المهرجان وفعالياته لأنه يتمتع بموقع متميز وخدمة عالية الجودة، وكذلك يوجد به مارينا داخل البحر ستكون هى مقر حفلى الافتتاح والختام وسيتم بناء مسرح عالمى خصيصاً لهذا الحدث الذى يحظى برعاية إعلامية وتغطيات صحفية وتليفزيونية كبيرة إلى جانب المنصات الكبرى فى مصر والعالم لكونه المهرجان النوعى الأول فى المنطقة.

من جانبة أكد الخبير السياحى أحمد فؤاد المدير الإقليمى للمبيعات والتسويق لمجموعة صن رايز للمنتجعات والفنادق العائمة أن مدينة الغردقة تحظى بموقع فريد على البحر الأحمر وتتميز بطقس معتدل طوال شهور العام لذلك فهى تعد من أهم المقاصد السياحية التى تتجه إليها أنظار السائحين من جميع أنحاء العالم كما إنها تتصدر الوجهات السياحية للمصريين والعرب على حد سواء.

وتابع أحمد فؤاد: سنعمل على تسخير كافة الإمكانات لانجاح المهرجان وجعله قبلة سياحية ينتظرها ضيوفه كل عام.

من ناحية أخرى أعلن الكاتب الصحفى قدرى الحجار أن المهرجان سيطلق منصة لدعم الأفكار والمشاريع السينمائية التى تستحق أن تخرج إلى النور عن طريق لجنة تحكيم لإختيار هذه الأعمال، وتوفير الدعم المادى لإنتاجها عن طريق عدد من المساهمين والرعاة مشيراً إلى أن هناك أسبوع كامل من الأنشطة السينمائية المختلفة يوفرها المهرجان لجمهوره، ورواده من عروض سينمائية، وندوات مختلفة تناقش، وتحلل وتضع نقاط مضيئة فى طريق الواعدين والمواهب بهدف نقل، وتبادل الخبرات السينمائية.

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