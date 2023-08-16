الأرصاد: استمرار تحسن حالة الطقس وانخفاض الحرارة ليلًا

الأربعاء 16/أغسطس/2023 - 01:32 م

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار التحسن في الأحوال الجوية، نظرا لتأثرنا بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهي معتدلة فى درجات حرارتها، إضافة إلى امتداد منخفض جوي، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، خاصة فترة الصباح.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة الكبرى ما بين 33 و34 درجة مئوية في الظل، و35 درجة هي الحرارة المحسوسة، وبالتالي الطقس يكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية “شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء”.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأنه خلال فترات الليل، يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، لتكون الأجواء معتدلة تماما في معظم أنحاء الجمهورية، خاصة في المناطق الشمالية؛ نظرا لوجود نشاط للرياح.

وأوضحت أن البحر الأحمر وخليج السويس غير مؤهلين اليوم لأي أعمال سواء الصيد أو الملاحة البحرية أو التنزه، إلى جانب ارتفاع الأمواج على شاطئ البحر المتوسط، خاصة في الجهة الغربية بكل من “مطروح، والإسكندرية، والعلمين، وبلطيم، ودمياط، وبور سعيد”، حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى 2.5 متر.