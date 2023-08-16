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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أشرف عقبة: علاج الفيروسات والبكتريا ضمن مبادرة 100 يوم صحة

100 يوم صحة
100 يوم صحة
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كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة السابق بكلية طب عين شمس، تفاصيل جديدة عن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، مشيرا إلى أن المبادرة تذهب للمواطنين في كل مكان في مصر.

وأضاف أشرف عقبة، في مداخلة هاتفية عبر فضائية  اكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن مبادرة 100 يوم صحة تهتم بصحة المرأة وكبار السن لمنع تفاقم مشاكل الأمراض المزمنة المصابين بها.

وقال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة بكلية طب عين شمس، أن علاج الفيروسات والبكتريا ضمن مبادرة الأم  والجنين بمبادرة  100 يوم صحة، لافتا إلى أن الأرقام التي تحققها المبادرة تؤكد اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطن المصري المريض والصحيح.

وأشار إلى أن المبادرة تهتم بصحة المرأة وصحة الأسرة والكشف المبكر عن الامراض المزمنة.

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