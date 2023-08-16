جلاد حراس المرمى.. زينهو جانو يدخل حسابات الأهلي

يسعي مسئولو النادي الأهلي لإنتهاء من ملف المهاجم الأجنبي خلال الساعات القليلة المقبلة، قبل انطلاق فترة الاعداد للموسم الجديد، بعدما أصبح التعاقد مع مهاجم أجنبي مطلب اساسي عقب رحيل محمد شريف إلى الدوري السعودي.

ودخل زينهو جانو مهاجم منتخب غينيا بيساو، وفريق زولت فاريجيم البلجيكي، حسابات النادي الأهلي لدعم مركز رأس الحربة في الانتقالات الجارية في ظل عدم اتمام صفقة البرازيلي جوستافو سوزا التي تعثرت المفاوضات في الفترة الأخيرة.

ويتطلع مسئولو الاهلي لحسم الصفقة في اقرب وقت في ظل اصرار مارسيل كولر المدير الفني للفريق على ضم مهاجم سوبر قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويجيد زينهو جانو صاحب الـ29 عاما، اللعب كرأس حربة صريح وبدأ مسيرته في صفوف كلوب بروج البلجيكي، وتم تصعيده للفريق الأول، قبل أن يلعب لصفوف لوميل يونايتد وموسكرون وجينك ورويال أنتويرب وأوستيندة وكورتريك وزولت فاريجيم.

وخاض نجم منتخب غينيا بيساو خلال مسيرته 289 مباراة، سجل خلالها 101 هدف، وصنع 24 أخرى لزملائه.

وشارك زينهو جانو مع فريق زولت فاريجيم في الموسم الماضي في 23 مباراة سجل 13 هدفًا وصنع 4 أهداف أخرى وشارك جانو في 5 مباريات دولية مع منتخب بلاده غينيا بيساو سجل خلالها 4 أهداف.

وينتهي عقد زينهو جانو مع فريقه البلجيكي بنهاية الموسم الحالي، ولكن هناك بند في عقده يحق لفريق زولت فاريجيم التجديد لموسم إضافي.