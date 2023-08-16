الدفاع الروسية: معهد أبحاث الأمراض المعدية يلعب دورا رائدا في البرنامج البيولوجي الأمريكي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدور الرائد في البرنامج البيولوجي العسكري لـ "البنتاجون" يلعبه معهد أبحاث الأمراض المعدية التابع للجيش الأمريكي.

وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية الجنرال إيجور كيريلوف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الأربعاء، إن الوثائق التي تم الحصول عليها خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا تؤكد تورط هذه المؤسسة في جميع مسببات الأمراض الخطيرة في مناطق مختلفة من العالم.

وأضاف أن هذا المعهد تأسس في "فورت ديتريك" على أساس مرفق لتطوير الأسلحة البيولوجية، وهو الجزء الرئيسي من نظام التحكم البيولوجي العالمي. وقد شارك المعهد، على سبيل المثال لا الحصر، في برامج بيولوجية في أوكرانيا، ودرس إمكانية استخدام مفصليات الأرجل لنشر الريكتسيا، وفيروس التهاب الدماغ الذي ينقله القراد، إضافة إلى مسببات أمراض حمى القرم والكونغو وفيروسات هانتا.