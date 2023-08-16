بريطانيا: روسيا تنتج بالفعل طائراتها بدون طيار للتخلص من الاعتماد على إيران

ذكرت المخابرات البريطانية، أن موسكو بدأت في استخدام نظائر الطائرات بدون طيار الإيرانية الهجومية من إنتاجها،

وقالت في تحديث لها حول الحرب الروسية - الأوكرانية- إنه كما لوحظ، بدأت روسيا بشكل شبه مؤكد في نشر مركبات جوية غير مأهولة ذات اتجاه واحد منتجة محليا (OWA-UAVs) بناء على تصميمات شاهد الإيرانية، وتستورد القوات الروسية أنظمة إيرانية الصنع منذ سبتمبر 2022.

ووفقا للمخابرات البريطانية، كان أداء هذه الأسلحة متغيرا وأثبتت أوكرانيا فعاليتها في تحييد غالبية الطائرات بدون طيار OWA القادمة.

وأضافت أنه من المحتمل أن تهدف روسيا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطائرات بدون طيار OWA في الأشهر المقبلة، في غضون ذلك، لا تزال روسيا تعتمد على مكونات وأسلحة كاملة من إيران، يتم شحنها بشكل أساسي عبر بحر قزوين".

وأشارت إلى أن روسيا بدأت في إنتاج نسختها الخاصة من طائرات شاهد الهجومية الإيرانية واستخدمتها بالفعل ضد أوكرانيا.