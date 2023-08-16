"الخارجية الأمريكية": نتطلع للعمل مع رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت وفريقه

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكر وفريقه،في أثناء استعدادهم لإجراء الانتخابات القادمة.

وأشار باتيل - في تصريحات للصحفيين، أوردها الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية - إلى أن الولايات المتحدة، وعقب تعيين أنوار الحق كاكر رئيسا مؤقتا لوزراء باكستان، تؤكد دعمها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأضاف: "نحن، بالطبع، سنواصل الشراكة مع باكستان في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مصلحتنا في الاستقرار الاقتصادي والازدهار والأمن في باكستان، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة واحترام الديمقراطية وسيادة القانون".

وقد أدى كاكر اليمين، أمس الأول الاثنين، كرئيس للوزراء لرئاسة حكومة تصريف الأعمال في باكستان التي ستشرف على الانتخابات البرلمانية خلال الفترة الأكثر صعوبة التي تشهدها الدولة في المجال الاقتصادي.