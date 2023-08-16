"إعلام القومي للمرأة" يناقش صناع الدراما على تناول قضايا النساء بأعمالهم خلال رمضان 2023

عقدت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة.

وعبرت الدكتورة سوزان القليني عن سعادتها لحرص صناع الدراما والإعلام على تناول قضايا المرأة في أعمالهم خلال شهر رمضان ٢٠٢٣، مؤكدة أهمية تقرير الرصد السنوي الذي تقدمه لجنة الإعلام بالمجلس، على مدار ثمانية أعوام حيث قامت اللجنة منذ عام 2016 برصد ومتابعة وتحليل المحتوى الدرامي والبرامجي والإعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي، من حيث تناول قضايا المرأة، ومدى توافق الأعمال مع الكود الإعلامي، واهتمت اللجنة برصد تأثيرات هذا المحتوى على المرأة المصرية من خلال الاستبيان الإلكتروني لاستطلاع آراء النساء عن مدى تعبير الدراما عن المرأة المصرية وقضاياها.

ووجهت الدكتورة سوزان القليني الشكر إلى جميع الإعلاميات والإعلاميين وأساتذة الإعلام بالجامعات المصرية والطلاب المتطوعين من جميع أقسام كليات الإعلام الذين شاركوا في عملية رصد صورة المرأة في المسلسلات والإعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي والمنصات والبرامج المقدمة على التليفزيون والراديو خلال شهر رمضان الماضى.

هذا وعقب الاجتماع الدورى للجنة تم تكريم أعضاء لجنة الرصد الإعلامي، وتم توزيع شهادات تقدير على طلاب وطالبات لجنة الرصد.

وتجدر الإشارة إلى أن الرصد قد تم على عدة مستويات، المستوى الأول من ٢٥٠ طالبا وطالبة قاموا برصد صورة المرأة في عدد ٣٨ مسلسل، والمستوى الثاني للرصد تمثل في رصد صورة المرأة في الإعلانات والبرامج التليفزيونية والمواقع الإخبارية والصحف، ومستوى ثالث تمثل في رصد صورة المرأة في الإذاعة المصرية، وكذلك تم رصد اتجاهات المجتمع نحو قضايا المرأة على وسائل التواصل الاجتماعي ثم قياس اتجاهات المرأة نحو صورتها المقدمة في المسلسلات من خلال استبيان علمي تم تصميمه وتطبيق على السيدات في محافظات مصر.