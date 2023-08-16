جامعة الطفل تواصل فعالياتها بـ"آثار عين شمس"

استكملت جامعة الطفل، فعالياتها بجامعة عين شمس، تحت رعاية غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، ‏وتنسيق د. نهى الرافعي نائب مدير إدارة المنح والمشروعات ومنسق جامعة الطفل بالجامعة .

واستقبلت كلية الآثار ومتحف الزعفران ٧٠ طفلا وطفلة من جامعة الطفل، تحت رعاية حسام طنطاوى عميد كلية الآثار، ممدوح الدماطى أستاذ الآثار واللغة المصرية بكلية الآثار ومسئول متحف الزعفران ووزير الآثار الأسبق .

وقام ممدوح الدماطى بإلقاء محاضرة تعريفية للأطفال عن التواصل الحضاري المصري كما قدم شرحاً تناول فيه أبرز مقومات الحضارة المصرية القديمة وإسهامتها في تطور الحضارات الأخرى وتواصلها الثقافي والحضاري مع دول الجوار.

كما تطرق أحمد نقشارة فى محاضرته للأطفال طريقة فك رموز حجر رشيد وطريقه قراءة الخراطيش الملكية بغرض معرفة الأطفال لكيفية قراءة اللغة المصرية القديمة.

وصرحت د.نهى الرافعى نائب مدير إدارة المنح والمشروعات ومنسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس أن فعاليات اليوم تضمنت تدريب الأطفال على كتابة أسمائهم باللغة المصرية القديمة بالخط الهيروغليفي، بالإضافة لعمل مسابقة لأفضل خط، كما تم تقسيم الأطفال لمجموعتين، حيث قامت المجموعة الأولى منهم بعمل النشاط فى المدرج، بينما قامت المجموعة الثانية بزيارة لمتحف الزعفران مع تعريفهم على وسائل العرض المتحفى الحديثة المتواحدة بالمتحف كارتداء نظارات الواقع المعزز (VR) مع تبادل المجموعات ومن خلال هذه التقنية يمكن للطفل الدخول والتجول داخل مقبرة الملك توت عنخ آمون .

وفى ختام اليوم تم تجميع المجموعتين وعمل عصف ذهنى عن أهم مخرجات العملية التعليمية فى اليوم واختيار الفائزين فى مسابقة احسن خط .

واوضحت نهى الرافعى أن فعاليات جامعة الطفل الممتدة خلال شهرى أغسطس وسبتمبر تعد استئنافا للمرحله السادسة، مضيفة أن إدارة المنح والمشروعات قامت بتخصيص مدرج كلية العلوم لتسليم واستلام الأطفال المشاركين فى الفعاليات، وذلك حرصا على سلامة الأطفال وتسهيل الإجراءات.