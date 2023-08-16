الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيًا من الضفة وقطاع غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 19 فلسطيني من الضفة وقطاع غزة.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من جنين، وهم: أكرم الحمدان، وعبيدة الصيدلي، وقسام الفايد، من حي الجابريات، ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد البزار، من بلدة سردا شمالا.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان قرب مخيم نور شمس، وهم: أحمد هاشم عليان (18 عاما)، ومحمد مؤيد عليان، وعياش ياسر حسان (16 عاما)، والشقيقين نادي ومحمود حسن الحلو، من بلدة بلعا شرقا.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عاطف محمد ثوابتة (28 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين، بينهم طفلان، وهم: عدي أبو السعد من مخيم شعفاط وهو أحد حراس المسجد الأقصى، ومحمد عصام ادكيدك، وعمر صقر، من بلدة العيزرية جنوب شرق المحافظة، وأحمد عياد، بلدة أبو ديس شرقا، والمواطن محمد خليل حمدان، من بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، والطفلين محمد سلمان الشويكي (12 عاما)، والطفل لؤي هداية (14 عاما)، من الحي الثوري ببلدة سلوان.

ومن قطاع غزة، اعتقلت بحرية الاحتلال الصيادين عوض فتحي السلطان (35 عاما) وغيث أبو عون (26 عاما)، بعد مهاجمة مركبهما في بحر غزة والاستيلاء عليه.