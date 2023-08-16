حصيلة ضحايا حرائق هاواي تتجاوز الـ100 قتيل والبحث ما زال متواصلًا

تجاوزت حصيلة ضحايا حرائق هاواي، وهي الأكثر فتكا منذ أكثر من قرن في الولايات المتحدة، 100 قتيل.

وتخشى السلطات الأمريكية من ارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير، وقد حذّرت من أنه قد يتضاعف، حيث لا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين.

وتأتي حرائق ماوي عقب ظواهر مناخية قصوى أخرى في أمريكا الشمالية هذا الصيف، حيث لا تزال حرائق غابات مستعرة في أنحاء كندا.

وستستغرق إعادة الإعمار وقتا طويلا، وتُقدّر كلفتها بحوالي 5,52 مليار دولار، وفقا للسلطات الفيدرالية.