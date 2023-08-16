جامعة برج العرب التكنولوجية بالإسكندرية تعلن مصروفات العام المقبل

أعلنت جامعة برج العرب التكنولوجية في الاسكندرية، المصاريف السنوية والأوراق المطلوبة للطلاب الجدد الملتحقين بها من خريجي الشهادة الثانوية العامة، استعدادًا لاستقبال الدفعة الثانية بها للعام الدراسى 2023 /2024.

وذكرت الجامعة في بيان لها الأربعاء، أنه استكمالا لاستعدادات جامعة برج العرب التكنولوجية لبدء العام الدراسي الجديد 2023_2024، واستقبال الدفعة الثانية الجديدة، تعلن الجامعة عن المصاريف السنوية للطلاب الجدد على أن تكون كالآتي:

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية:

السنة الأولى 15 ألف جنيهاً

السنة الثانية 15 ألف جنيهاً

السنة الثالثة 20 ألف جنيهاً

السنة الرابعة 20 ألف جنيهاً

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة:

السنة الأولى 15 ألف جنيهاً

السنة الثانية 15 ألف جنيهاً

السنة الثالثة 20 ألف جنيهاً

السنة الرابعة 20 ألف جنيهاً

والأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعة بعد القبول من مكتب التنسيق كالاتي:

بطاقة ترشيح الطالب الصادرة من مكتب التنسيق.

أصل شهادة الثانوية العامة المائية + 3 صور منها.

أصل شهادة ميلاد حديثة مائية موضح بها الرقم الثلاثي للذكور + 3 صور منها.

عدد 3 صور من البطاقة الشخصية للطالب.

عدد 3 صور من البطاقة الشخصية لولي امر الطالب.

نموذج 2 جند للطالب + 6 أو 7 جند.

عدد 8 صورة شخصية للطالب 4 في 6.

استمارة الكشف الطبي.

وذكرت الجامعة أنه سيتم الإعلان فيما بعد عن الموعد المحدد لاستقبال الجامعة لتقديمات الطلاب الجدد دون الحاجة لإجراء أي مقابلات شخصية مع الطلاب ولا اختبارات لقدرات، على أن تكون فترة التقديمات مقسمة بين طلاب الثانوية العامة في أيام محددة وطلاب الثانوي الفني في أيام أخرى وغيرهم من الطلاب، على أن يتم استكمال هذه الأوراق المطلوبة بعد يتوجه الطالب لمقر الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية- حي الجامعات؛ لإدارة شؤون الطلاب وسحب ملف التقديم بموجب بطاقة الترشيح الصادرة من مكتب التنسيق، وأن ليس للجامعة أي فروع أخرى خارج مدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية.