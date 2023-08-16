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الأربعاء 16 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 98942 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال يوم

أرشيفية
أرشيفية
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 98942 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية: 39296 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 2121 مخالفة السير بدون تراخيص، 26 مخالفة موقف عشوائى، 9 مخالفات شروط التراخيص.

وجاء ذلك خلال الحملات المرورية اليومية التي تشنها الإدارة لضبط المخالفات المرورية وتكثيف الحملات على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تجاوز السرعة تجاوز السرعة المقررة انون ولوائح المرور تسيير الحركة المرورية تحقيق الانضباط المروري تحقيق الانضباط تطبيق قانون ولوائح تطبيق قانون ولوائح المرور جاوز السرعة المقررة المخالفات المرورية