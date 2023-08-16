أول تصريح لرئيس "تجارية جنوب سيناء" الجديد: العمل بروح الفريق أهم أولوياتي

قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجنوب سيناء الجديد، إن الارتقاء بتحسين وجودة الخدمات المقدمة لأعضاء ومنتسبي الغرفة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق النجاح والهدف من أهم أولوياته، مؤكدا أن الله -سبحانه وتعالى- اكرم هيئة مكتب الغرفة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بنخبة متميزة من الأخوة الأفاضل جميعهم حريصين كل الحرص على استعادة الغرف التجارية دورها الحقيقي في دفع مسيرة الاقتصاد القومي ودعم جهود القيادة السياسية والدولة المصرية التي يتم بذلها لتحسين مناخ الاستثمار وتسريع وتيرة الإنتاج بما يتواكب مع ما تحقق من إنجازات في قطاع البنية التحتية بالقطاعات كافة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجنوب سيناء، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" اليوم الأربعاء، أن الأربع سنوات المقبلة مدة الدورة ستكون سنوات خير وبركة بإذن الله على الجميع، مشيرا إلى أنه بدأ اليوم وفريق عمله التقوا بالعاملين بالغرفة في مكاتبهم للاستماع إلى مطالبهم لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأعضاء ومنتسبي الغرفة. كما أكد أنه سيطرق كل الأبواب ويجوب جميع المدن لتغطيتها، وسيسعى جاهدا وفريق عمله لتوفير المناخ المناسب والإيجابي للتجار.

وكان "محمد وحيد" قد فاز بمنصب رئيس الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء للدورة 2023م- 2027م، حيث تم تشكيل هيئة مكتب الغرفة التجارية عن الدورة 2023م-2027م من الأتي:

١- الدكتور حاتم السيد ابو صير( نائب أول رئيس الغرفة)

٢- حنا رمسيس عازر ( نائب ثاني رئيس الغرفة)

٣- محمد عبده حامد( أمين صندوق الغرفة)

٤- محمد ربيع محمد (أمين الصندوق المساعد)

٥- مصطفي عبدالله واصل (سكرتير عام الغرفة).

وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية للدورة 2023م- 2027م: محمد عبدالله حسن، وسليمان جمعه مبارك، وفرج السيد فارس، وفرح كامل عبيد، وياسر محمد عبد العزيز، واحمد مجدي عبد الوهاب، وعمر احمد حسين، وعلي عبد المنعم عبد القادر.