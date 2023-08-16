إصابة شخصين بطعنات في مشاجرة بمركز إبشواي في الفيوم

أصيب شخصان بجروح نافذة أحدهما بالرقبة والآخر بالجبهة، إثر تعرضهما لطعنات خلال مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز شرطة إبشواي، بمحافظة الفيوم، حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى تشابك بالأيدي ثم مشاجرة استخدمت خلالها الأسلحة البيضاء، وتعدى كل طرف منهما على الآخر محدثًا إصابته، فيما انتقلت قوات الشرطة لاتخاذ اللازم.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مركز شرطة إبشواي، يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، ووجود مصابين بجروح نافذة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ إصابة كل من خالد مصطفى (54 سنة) بجرح نافذ في الرقبة، وعبد الفتاح طه (53 سنة) بجرح في الجبهة طوله 10 سم.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارتي إسعاف إلى مكان المشاجرة، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

وجرى فض المشاجرة وضبط طرفيها، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.