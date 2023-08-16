بالمجان.. يوم ترفيهي في الأكوا بارك للمكفوفين بفنادق الغردقة

نظمت إدارة منتجع سياحى بالغردقة يوم ترفيهي للمكفوفين ومرافقيهم شمل جميع الألعاب المائية في الأكوا بارك وذلك حرصا على توفير أجواء السعادة والسرور وإدخال البهجة على المكفوفين كمشاركة مجتمعية بالتنسيق مع إحدى جمعيات المكفوفين الخيرية.

كشفت داليا العجيمي مدير تنفيذي إدارة الموارد البشرية بمنتجع سياحى بالغردقة بأن إدارة المنتجع حرصت على إدخال البهجة والسرور على عدد من المكفوفين كمشاركة مجتمعية بتخصيص يوم ترفيهي في الأكوا بارك لعدد 110‪ من المكفوفين وذويهم للاستمتاع بأجواء سياحية على شواطئ الغردقة وذلك بالتنسيق مع إحدى جمعيات المكفوفين

وأشارت بوريس بورنمان المدير العام للمنتجع السياحي الى أن إدارة المنتجع حرصت على توفير عدد من العاملين لملازمة المكفوفين وذويهم، لافتاً الى أنه تم استقبال المكفوفين بكل ترحاب وتقديم يد العون اهم وتخصيص الأكوا بارك لهم دون غيرهم من رواد المنتجع وذلك لتوفير أجواء الخصوصية لهم.

ولفت وليد محي مدير منتجع سياحى بالغردقة الى أن إدارة المنتجع تحرص دائما على المشاركة المجتمعية وتنظيم حفلات بصفة دائمة للمكفوفين وذوى الهمم وذلك يعكس دور المنشآت السياحية تجاه المجتمع، موضحا: إطلاق مبادرة تشغيل قصار القامة بفنادق الغردقة ولاقي ذلك نجاح، مطالبا بتعميم هذه الأفكار على فنادق الغردقة.

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