برلماني: مصر تقوم بدور فعال في المنطقة لحفظ الاستقرار والأمن

قال النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الدور المحوري الذي تقوم به مصر في الوقت الراهن، يعبر عن تعاظم مكانتها الإقليمية والدولية ودورها الفعال في القضايا ذات الأهمية الكبيرة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تعد مصر البلد الأكبر دعمًا لها عبر التاريخ، وتقوم بدور حيوي في الوقت الراهن في مساندة الشعب الفلسطيني، مذيفًا بأن هذا الدور يمتد لقضايا أخرى مثل قضية السودان، والتي قدمت مصر فيها جهودًا كبيرة لوقف العنف والاقتتال هناك.

وأضاف "خليل"، في تصريحات له اليوم، إن مصر أصبح لها دور فاعل سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، منوهًا بأن القمة الثلاثية التي جمعت مصر والأردن وفلسطين، عكست هذا الدور الحيوي لمصر في المنطقة، مشيرًا إلى أن القمة جاءت في توقيت مهمة بعد استضافة مصر لاجتماع الفصائل الفلطسينية، والتي لها دور كبير في توحيد الصف الفلسطيني.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر تنتهج نهجًا يعتمد على وحدة الدول العربية وتماسك مؤسساتها الوطنية الداخلية، سواء كان ذلك في فلسطين أو السودان وليبيا، موضحًا أن مصر كان لها حضور على كافة الأصعدة وفي كافة الاتجاهات، سواء في القضية الفلسطينية أو الملف الليبي أو اللبناني أو العراقي.

وأوضح أن مصر دائما ما تثبت قوتها الإقليمية من خلال دورها الفعال، حيث جدية الدور المصري ونزاهته واستمراريته دون تحقيق مصالح خاصة، بل تحقيق أمن المنطقة برمته وسلامة واستقرار الدول بها، وبما يعزز مفهوم الدولة الوطنية.