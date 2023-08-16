التطوير العقاري: مهلة 9 أشهر لاستكمال مشروعات الإسكان القومي طوق النجاة للشركات

قالت عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية ، إن تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بإعطاء مهلة مجانية لمشروعات الإسكان القومي تأتي في توقيت هام للغاية وتمثل طوق النجاة لشركات التطوير العقاري والتي تمر بفترة صعبة في السوق المحلية نتيجة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

وأضافت عبير عصام، أن تفعيل مهلة الـ 9 أشهر لاستكمال مشروعات الاسكان القومي تدعم بشكل كبير استمرارية الشركات العقارية في المنافسة والبقاء في السوق، كما تعد ضمانة لحقوق العملاء دون اعباء علي المطورين والعملاء علي حد سواء.

وأشارت عبير عصام ، إلي جهود غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية الداعم الأول في حل المشكلات القديمة التي عانت منها الشركات العقارية لسنوات والوصول بها لحلول واقعية، ومنها تفعيل هذا القرار الوزاري والذي كان معلق البت فيه منذ اكثر من 8 سنوات.

وقالت عضو غرفة التطوير العقاري، أن كل التيسيرات التي طالبت بها الغرفة هدفها دعم الاستثمار في المقام الأول، من خلال تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين وإزالة العقبات، والقضاء على كل الإشكاليات التي يعانى منها مجتمع رجال الأعمال بصفة عامة والسوق العقارية بصفة خاصة وذلك لتعزيز قدرة القطاع الخاص والاقتصاد علي مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، في إطار الهدف القومي للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية لتشجيع الاستثمار.