"الرعاية الصحية": دورات تدريبية لتأهيل المستشفيات على تنفيذ السجلات الطبية

عقدت غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص اجتماعا برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد، وحضور كلا من الدكتورة غادة الجنزوري عضو مجلس الإدارة ووكيل الغرفة، والدكتور أحمد نزيه أبو راس عضو مجلس الإدارة والدكتور محمد حبلص، عضو مجلس الإدارة، والدكتور أحمد عز، عضو مجلس الإدارة، والدكتور عماد شنودة عضو مجلس الإدارة، والدكتور أحمد جمال ماضي ابو العزايم عضو مجلس الإدارة، والدكتور محمد لطفي عضو مجلس الإدارة، والدكتور خالد سمير عضو مجلس الإدارة ووكيل الغرفة، ومصطفى الأسمر عضو مجلس الإدارة، والدكتور عمرو حمزة عضو مجلس الإدارة، والدكتور ممدوح العربي عضو مجلس الإدارة، والدكتور أيمن هاني عضو مجلس الإدارة، والدكتور هشام ماجد عضو مجلس الإدارة.

وقال الدكتور علاء عبد المجيد رئيس مجلس إدارة الغرفة أنه تم تشكيل لجنة خاصة بالتدريب مشكلة من كل من الدكتورة غادة الجنزوري، والدكتور محمد حبلص، والدكتور أحمد أبو العزايم, والدكتور ممدوح العربي, والدكتور خالد سمير، لمتابعة تأهيل المستشفيات وتنفيذ دورات تدريبية للسجلات الطبية.

وأوضح أنه سيتم عمل دوارات تدريبية للبرنامج التعريفي بمعايير الجودة اللازمة للمستشفيات وذلك للتسجيل والاعتماد حتى يمكن الدخول بمنظومة التامين الصحي الشامل، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمختلف محافظات الجمهورية.

و أضاف عبد المجيد، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مشاركة أعضاء الغرفة في مؤتمر شرم الشيخ الخامس للتامين وإعادة التامين والذي سوف يعقد خلال الفترة من 17-19 سبتمبر 2023 بمدينة شرم الشيخ.