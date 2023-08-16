وزارة العمل: عقود عمل لذوي الهمم بجنوب سيناء

أعلنت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء عن تحرير 9 عقود عمل لذوى همم وتعيينهم فى إحدى المنشآت السياحية بشرم الشيخ، وذلك في إطار جهود المديرية لدمج ذوي الهمم من خلال توفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم، وكذلك فرص تدريب مهني مناسبة لحالات الإعاقة لكل منهم، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل بالمحافظات بضرورة اتخاذ ما يلزم نحو دمج ذوي الهمم في المجتمع من خلال توفير فرص عمل لهم في المنشآت التي يعمل بها بها 20 عاماً فأكثر، وذلك لاستيفاء النسبة التي اقرها القانون رقم 10 لسنة 2018، وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها انها تلقت تقريراً من اشرف علم الدين مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، أفاد فيه أنه استقبل في مكتبه بديوان المديرية 9 من الشباب ذوي الهمم من أبناء المحافظة، وذلك لتوفير عقود عمل لهم بإحدى المنشآت العاملة في مدينة شرم الشيخ لاستيفاء نسبة الـ5 % من إجمالى عمالها من تلك الفئة، في إطار توجيهات الوزير حسن شحاتة للمديريات من خلال اجتماعاته الدورية معهم بديوان الوزارة بالعمل على دمج تلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص بالمجتمع والمشاركة في عمليات التنمية.

وأضاف مدير المديرية حرص المديرية علي الاستمرار في توفير فرص عمل حقيقية لتلك الفئة من خلال أجهرتها التابعة من مكاتب التفتيش العمالى الميدانية وكذلك مكاتب السلامة والصحة المهنية، ومكاتب التشغيل المنتشرة في أرجاء المحافظة، لتلبية طلبات واحتياجات المواطنين، خاصة من ذوي الهمم، كما ان المديرية اعدت خطة لمتابعة تشغيل ذوى الهمم بالمنشآت بعد توقيع عقود العمل للتأكد من حصولهم علي حقوقهم ومستحقاتهم وسير العمل في سهولة ويسر بدون أي معوقات أو صعوبات طبقاً لحالة الإعاقة الخاصة بكل منهم.

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