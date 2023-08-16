تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 446 شاحنة و187 سيارة، وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 276 شاحنة و118 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3500 طن بضائع ، 170 شاحنة و69 سيار .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل ومغادرة السفينة الحرية ، بينما استقبل الميناء بالامس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية وغادر العبارة امل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1550 طن بضائع و145 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وسينا.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر1285 راكبا بموانيها.

