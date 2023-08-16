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الأربعاء 16 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن  وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 446 شاحنة  و187 سيارة، وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 276 شاحنة  و118 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3500 طن بضائع ، 170 شاحنة و69 سيار . 
 يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل ومغادرة السفينة الحرية ، بينما استقبل الميناء بالامس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية وغادر العبارة امل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1550  طن بضائع و145 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وسينا. 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر1285 راكبا بموانيها.
 

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري