انطلاق الدورة الـ31 من مهرجان الفحيص الأردني

انطلق مهرجان الفحيص في دورته الحادية والثلاثون الذي يقام سنويا، تحت شعار "الأردن تاريخ وحضارة"، وتتنوع فعالياته بين الحفلات الغنائية والموسيقية والندوات الفكرية والأنشطة الترفيهية.

اقتصر حفل الافتتاح الذي أقيم في ساحة دير الروم الأرثوذوكس على فقرة فنية لفرقة جامعة الاستقلال الفلسطينية، تلاها العرض المسرحي الكوميدي الاجتماعي "هونها بتهون" للفنان حسين طبيشات.

وقال أيمن سماوي رئيس نادي شباب الفحيص ومدير المهرجان "رغم كل المعيقات وقلة الإمكانات لإقامة المهرجان لهذا العام إلا أننا أصررنا على إقامة المهرجان، وعلى استمرار الفرح الذي بدأ هذا العام بمناسباتنا الوطنية.."

فنانون عرب

يشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 19 أغسطس علي حفلات غنائية لكل من غادة عباسي وجهاد سركيس وهيثم إلياس وسائد حتر ورامي شفيق وسعد أبو تايه ومحمود سلطان.

ومن لبنان يشارك الفنان وليد توفيق، ووائل جسار ، وجوزيف عطية وهادي خليل.

ويحتفي البرنامج الثقافي للمهرجان برئيس الوزراء الأسبق عبد السلام المجالي .

كما يكرم ثلاثة من الرواد هم أستاذ الفيزياء النظرية في الجامعة الأردنية همام غصيب، والممثلة جولييت عواد، وأستاذ الفلسفة بالجامعة الأردنية أحمد ماضي.