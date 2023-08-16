رئيس جامعة سوهاج: مستشفى شفاء الأطفال هدية الرئيس السيسي لأطفال جنوب الصعيد

صرح الدكتور حسان النعماني القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتوالى هداياه لأبناء جنوب الصعيد عامةً وأبناء سوهاج بصفة خاصة، حيث وجه في زيارته الأخيرة للمحافظة بنقل أصول مستشفى شفاء الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة وما يتبعها من أرض إلى جامعة سوهاج للعمل كمستشفى تخصصي ضمن المراكز الطبية لتقديم الخدمة العلاجية لأطفال إقليم جنوب الصعيد.

وأكد النعماني، خلال تفقده للوضع النهائي لتشطيبات مستشفى شفاء الأطفال، أن القطاع الصحى من القطاعات التي حظيت باهتمام القيادة السياسية وتشهد دعماً غير محدود، من أجل تقديم خدمات علاجية عالية المستوي لجميع المواطنين، وأيضاً في ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم التعليم العالي والبحث العلمي بإقامة المستشفيات المتخصصة بالجامعات المصرية، فإن مستشفى شفاء الأطفال يعد إضافة قوية للمنظومة الصحية وسيقوم بخدمة محافظة سوهاج وجميع محافظات الصعيد المجاورة، وذلك في إطار سعي الدولة وأجهزتها لتوفير الخدمات الطبية وغيرها لأهالينا بالصعيد ولرفع معاناة السفر وتوفير الوقت والجهد فى الحصول على تلك الخدمات.

وأضاف "النعماني" أنه تم إنشاء المستشفى على مساحة ٥٫٦ فدان لتسع ٢٦٣ سريرا، وذلك بتكلفة ۷۱۲ مليون جنيه، حيث يتكون المستشفى من بدروم، وأرضى، و٦ أدوار متكررة، ويحتوي على غرف عمليات، وحدات غسيل كلوى، وحدات المناظير، العناية المركزة، حضانات الرضاعة، العلاج الكيميائي، غرف المرضى، استقبال، والعديد من الخدمات الطبية، موضحاً أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت حتى الآن ۹۲٪؜.

وجدير بالذكر أن الدكتور حسان النعماني تفقد الأعمال الإنشائية لتنفيذ المشروع بمدينة سوهاج الجديدة، بمصاحبة الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والمهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، والمهندس محمد صابر أحمد معاون رئيس جهاز سوهاج، والمهندس علاء حسن سيد المدير التنفيذي للمشروع بشركه وادى النيل.