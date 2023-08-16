المجلس العسكري في النيجر يبدي استعداده للحوار

أعلن المجلس العسكري في النيجر إنه على استعداد للحوار لتسوية أزمة إقليمية سببها الانقلاب العسكري، الذي وقع في يوليو، بينما دعت موسكو وواشنطن إلى حل سلمي للوضع، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" اليوم الأربعاء.

وطالبت القوى الغربية وحكومات إفريقية ديمقراطية قادة الانقلاب في النيجر إلى إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم، المحتجز منذ 26 من الشهر الماضي، إلى السلطة لكن المجلس العسكري رفض ذلك ورفض مساعي التفاوض.

ومن المقرر أن يجتمع قادة جيوش دول غرب إفريقيا، يومي الخميس والجمعة، في غانا للإعداد لتدخل عسكري محتمل هددت به المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إذا فشلت المساعي الدبلوماسية.