أوكرانيا: 61 هجوما روسيا على خيرسون خلال 24 ساعة

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون أولكسندر بروكودين صباح اليوم الأربعاء أن 6 مدنيين أصيبوا جراء 61 هجوما شنته القوات الروسية على الإقليم خلال الـ(24) ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن بروكودين قوله - في تصريح له - "إن الجيش الروسي شن ليلة أمس 61 هجوما بالمدفعية على إقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا حيث أطلق 358 قذيفة هاون ومدفعية ودبابات وطائرات جراد وطائرات بدون طيار ومروحيات عسكرية، من بين ذلك 13 قذيفة على مدينة خيرسون".

وأضاف المسئول الأوكراني أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في الإقليم ومبنى في منطقة بريسلاف. ونتيجة لذلك، أصيب ستة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وعلى صعيد متصل، أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الأربعاء أن القوات الروسية قصفت مصنعا سويديا في منطقة لوتسك، ما تسبب في تدمير جزء من المصنع ومقتل ثلاثة عمال.

ونقلت (يوكرينفورم) عن شركة SKF السويدية، أكبر صانع للمحامل الصناعية في العالم، قولها "إن مصنعها في لوتسك تعرض لهجوم صاروخي روسي أمس الثلاثاء".

