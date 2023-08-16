وزير الدفاع الصيني يغادر روسيا متوجها إلى بيلاروسيا

غادر عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الصيني الكولونيل جنرال لي شانج فو، روسيا اليوم الأربعاء، بعد مشاركته في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، متوجها إلى بيلاروسيا في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وذكرت وكالة تاس الروسية أنه من المتوقع أن يزور الوزير الصيني عددا من المنشآت العسكرية في البلاد، كما يناقش القضايا الملحة للتعاون العسكري الثنائي مع قادة البلاد ومسؤولي وزارة الدفاع.

وقال وزير الدفاع الصيني، في تصريح له، إن بكين ستواصل تعزيز آليات التعاون الأمني مع شركائها في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) وبيلاروسيا، التي تطمح للانضمام إلى المجموعة، حيث وقعت بيلاروسيا مذكرة التزام مع منظمة شنغهاي للتعاون، مما يمهد الطريق لعضويتها الكاملة.

وستكون زيارة لي شانغ فو إلى بيلاروسيا أول زيارة يقوم بها مسؤول دفاعي صيني رفيع إلى البلاد على مدى السنوات الخمس الماضية، وسيكون هدفه تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين بكين ومينسك.

