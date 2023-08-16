إصابة 15 شخصًا في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" على طريق بني سويف الصحراوي

أُصيب 15 شخصا، صباح اليوم الأربعاء، بإصابات متنوعة، إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" على طريق بني سويف القاهرة الصحراوي الغربي، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم؛ لقربها من مكان الحادث، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات الإسعاف ببني سويف، بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بني سويف الصحراوي قرب كمين سمسطا، نتح عنه إصابة 15 شخصا؛ حيث تم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة ببني سويف الدكتور محمد يوسف، أن حالة المصابين مستقرة، موضحا أن 11 مصابا تم نقلهم إلى مستشفى الفيوم الجامعي، و4 مصابين تم إسعافهم بمكان البلاغ، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.