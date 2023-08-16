نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: الحرب لن تنتهي "بنهاية العام" أو "الربيع المقبل"

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، وزيرة إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتا إيرينا فيريشوك، إن طريق النصر لأوكرانيا في حربها مع روسيا سيكون "طويلا وصعبا"، لذا يجب على الأوكرانيين الاستعداد لخوض معركة طويلة.

وقالت فيريشوك -في منشور لها نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الأربعاء- "يجب أن نكون صادقين.. في هذه الحرب، سيكون الطريق إلى النصر طويلا وصعبا.. فالفول بإنها ستنتهي في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع " أو بحلول نهاية العام أو" الربيع المقبل "- كل هذا ليس صحيحا.. يتعين علينا الاستعداد لخوض معركة طويلة على الجميع المواطنين والسلطات - الاستعداد لحرب طويلة وصعبة. وعندها فقط سننتصر".

وأضافت "أن كل شخص يمكنه فعل شيء من أجل انتصار أوكرانيا.. نحن نستعد لسباق ماراثون وليس عدو سريع، لخوض معركة من اثنتي عشرة جولة وليس معركة من ثلاث جولات".

من جانبها، أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، اليوم الأربعاء أن قوات الدفاع الأوكرانية تمكنت من تحرير قرية أوروزين بمنطقة دونيتسك.

وقالت -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- "تم تحرير أوروزين.. والمدافعون عنا يعززون مواقعهم".. مضيفة أن الهجوم الأوكراني مستمر.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن قوات الدفاع الأوكرانية واصلت شن عملية هجومية في قطاعي ميليتوبول وبيرديانسك.. بينما في قطاعي أفدييفكا ومارينكا، يواصل الجيش الأوكراني إعاقة تقدم القوات الروسية.

ميدانيا.. أعلنت سلطات دونيتسك، أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة ياسينوفاتيا بثلاث قذائف عنقودية.

وأشارت السلطات، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أكثر من 150 قذيفة وجهت باتجاه المناطق السكنية في دونيتسك أيضا، ما أسفر عن إصابة 5 مدنيين.

وتقع ياسينوفاتايا على بعد نحو 25 كيلومترا شمالي دونيتسك، وكانت تضم أكبر محطة سكة حديد في الاتحاد السوفيتي السابق.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

