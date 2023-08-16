أستاذ اقتصاد زراعي: القطاع الغربى حظى باهتمام كبير بتوجيهات القيادة السياسية

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، ان الدولة عملت جاهدة على رفع الكفاءة الإنتاجية الزراعية والسعى لتحقيق الإكتفاء الذاتى، قائلا:" إن الأزمات العالمية المتلاحقة بدءا من أزمة كورونا وسلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية تضفى أهمية كبيرة على قطاع الزراعة فى الدول النامية بوجه عام والدول المستوردة للغذاء".



وذكر كمال خلال مداخلة هاتفية مع فضائية إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن القطاع الغربى حظى باهتمام كبير فى الزراعة بتوجيهات القيادة السياسية، حيث شهدنا دفعة كبيرة بمحافظة مرسى مطروح منذ عام 2018 إبان افتتاح الرئيس السيسى لمشروع الـ 100 ألف فدان صوب فى قاعدة محمد نجيب وهو مشروع ناجح بكل تأكيد، ثم تبعه مناطق أخرى فى هذا السياق.



ولفت كمال إلى أن الإهتمام بالقطاع الزراعى يقع فى قلب إهتمامات القيادة السياسية والحكومة المصرية بشكل كبير، ولم يجد الإقتصاديون ملاذا أفضل من القطاع الزراعى للإحلال محل الواردات الغذائية أو لزيادة الصادرات الزراعية التى تعتبر قصة نجاح هذا العام.



وأوضح أن هناك مشروعات ضخمة فى القطاع الغربى منها مشروع الدلتا الجديدة، وإحياء الآبار الرومانية القديمة التى كانت تستخدم لتخزين المياه ومزرعة القمح فى العالم، ومشروع تطوير الزيتون ليساهم فى ست الفجوة الزيتية، وتطوير مقرات الإبل والماعز.