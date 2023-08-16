مقتل 27 شخصا وإصابة 100 اخرين إثر اشتباكات عنيفة في ليبيا

قتل 27 شخصا وأصيب 106 آخرون إثر اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مسلحتين مواليتين للحكومة الليبية في العاصمة طرابلس، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وأعلن مركز طب الطوارئ والدعم، اليوم الأربعاء، عن الحصيلة المبدئية للاشتباكات الدائرة بين قوات جهاز الردع و"اللواء 444"، القوتين العسكريتين الأكثر نفوذا في العاصمة الليبية.

وشهدت بعض مناطق طرابلس وضواحيها ليل الاثنين وصباح الثلاثاء، تبادلا لإطلاق النار مما أدي إلي إغلاق مطار طرابلس، وتعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية.

وعبرت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها، في وقت سابق، عن قلقها إزاء التأثير المحتمل لهذه التطورات على الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية مواتية للنهوض بالعملية السياسية، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية.