عبد المنعم السيد: إنشاء مدينة العلمين واجهة سياحية جديدة لمصر

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن مشروعات غرب مصر التنموية بمدينة العلمين، وتوجه مصر نحو الغرب بعمل مشروعات تنموية مهم للتوسع فى الرقعة البنائية داخل الدولة المصرية.

وأضاف عبد المنعم السيد خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن توجه مصر نحو الغرب بإنشاء مدينة مثل العلمين بتكلفة حوالى 2 مليار جنيه ساعد على إنشاء واجهة سياحية للدولة، وقادرة على جذب الكثير من الاستثمارات والسياح بهذه المنطقة، حيث بناء وحدات سكنية منها الحى اللاتينى ومجمع سكنى بمنطقة الضبعة.

وتابع عبد المنعم السيد: "هذه المدينة بها 150 ألف فرصة عمل، حيث تعمل على التعمير وإخراج السكان من الوادى القديم، بالإضافة للمشروعات التى تتم فى مرسى مطروح بتكلفة 295 مليون جنيه".